Подайте у вигляди многочлена (а-2а+20)(а-1)
Алгебра
Подайте у вигляди многочлена (а-2а+20)(а-1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex](a-2a+20)(a-1)=\\=(-a+20)(a-1)=\\=(20-a)(a-1)=20a-20-a ^{2} +a= \\ =-a ^{2} +21a-20[/latex]
Гость:
(а-2а+20)(а-1)=а²-2а²+20а-а+2а-20=21а-20-а²
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