решить систему уровнения{ 4х- 7у=33 2х+5у=25
Алгебра
решить систему уровнения{ 4х- 7у=33 2х+5у=25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выразим х из второго уравнения х=(25-5у)/2 подставим в первое 4(25-5у)/2-7y=33 50-10y-7y=33 -17y=-17 y=1 x=(25-5)/2=10
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