12т70кг-9т500кг

Математика
12т70кг-9т500кг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12т70кг=12.07т 9т500кг=9.5т вычитаем и получаем 2.57т
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