404, 12т70кг-9т500кг=
Математика
404, 12т70кг-9т500кг=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно перевести все в кг 12070-9500=2570кг теперь переведем все в тонны 2570/1000=2т570кг
Гость:
12070кг-9500кг=2т570кг
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