в баке автомашины было 60 л бензина. во время поездки к озеру было израсходовано 42,8% имевшегося в баке бензина, а на поездку в районный центр 33,3%.на сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку к озеру, чем н...

Математика
в баке автомашины было 60 л бензина. во время поездки к озеру было израсходовано 42,8% имевшегося в баке бензина, а на поездку в районный центр 33,3%.на сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку к озеру, чем на поездку в районный центр?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 х 42,8 % : 100 % = 25,68 литров бензина использовали на поездку к озеру 2) 60 х 33,3 % : 100 % = 19,98 % литров использовали на поездку в райцентр 3) 25,68 - 19,98 = на 5,7 литров больше но поездку к озеру
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