в баке автомашины было 60 л бензина. во время поездки к озеру было израсходовано 42,8% имевшегося в баке бензина, а на поездку в районный центр 33,3%.на сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку к озеру, чем н...

Математика

в баке автомашины было 60 л бензина. во время поездки к озеру было израсходовано 42,8% имевшегося в баке бензина, а на поездку в районный центр 33,3%.на сколько литров бензина было израсходовано больше на поездку к озеру, чем на поездку в районный центр?

Автор: Гость