задача начерти прямоугольник и раздели его на двумя отрезками чтобы получилсь 8 треугольников
Математика
задача начерти прямоугольник и раздели его на двумя отрезками чтобы получилсь 8 треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто проведи диагонали (Получим 4 маленьких треугольника, 2 с двух сторон от 1-й диагонали, 2 с двух сторон от 2-й) всё просто))
Гость:
просто начертите прямоугольник и разделите его на 4 треугольника, теперь посчитайте, получается как раз восемь треугольников: 4 маленьких и 4 больших
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