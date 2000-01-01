Определите, с каким наибольшим ускорением можно поднимать груз массой 120 кг, чтобы канат, выдерживающий максимальную нагрузку 2000 Н, не разорвался
Физика
Определите, с каким наибольшим ускорением можно поднимать груз массой 120 кг, чтобы канат, выдерживающий максимальную нагрузку 2000 Н, не разорвался
Ответ(ы) на вопрос:
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am=F-mg a=(F-mg)/m a=(2000-120*10)/120 a=800/120 a=6,6 м/с²
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