1) Со скалы брошен горизонтально камень со скоростью 15м/с.Дальность полёта равна высоте скалы.Найти высоту скалы.Найти величину и направление конечной скорости.2)Частица совершает гармонические колебания по закону x=0.12sin4Пt...

Физика

1) Со скалы брошен горизонтально камень со скоростью 15м/с.Дальность полёта равна высоте скалы.Найти высоту скалы.Найти величину и направление конечной скорости.2)Частица совершает гармонические колебания по закону x=0.12sin4Пt.Найти амплитуду,период и частоту колебаний.Найти значение скорости и ускорения в момент времени 0.1 сек от начала колебаний.3)Найти длину пружины если к ней приложить силу 5Н.Жесткость пружины 100Н/м.Пловец m=60кг спрыгнул с пятиметровой вышки,погрузился в воду на глубину 2 метра.Найти механическую энергию пловца на высоте 5 метров.

Автор: Гость