Відстань від Киева до Полтави приблизно дорівнює 300 км. На карті цій відстані відповідає 6 см. Який масштаб карти?
Математика
Відстань від Киева до Полтави приблизно дорівнює 300 км. На карті цій відстані відповідає 6 см. Який масштаб карти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:5 000 означає, що 1 см на плані відповідає 5 000 см (50 м) на місцевості 300 км - це 300 000 метрів, або ж 30 000 000 см таким чинос наш масштаб виглядатиме на початку 6: 30 000 000 Тепер скоротимо ці лічби 6: 30 000 000 !х6 1:5 000 000
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