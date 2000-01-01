скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза.При этом кинетическая энергия увеличилась во скалько раз?

Физика

скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза.При этом кинетическая энергия увеличилась во скалько раз?

Автор: Гость