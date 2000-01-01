скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза.При этом кинетическая энергия увеличилась во скалько раз?
Физика
скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза.При этом кинетическая энергия увеличилась во скалько раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E= m*v^2/2 значит,если скорость увеличилась в 3 раза,то энергия увеличится в 9 раз.
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