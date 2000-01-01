как найти площадь параллелограмма если одна из его сторон равна 10см а вторая 6 см и угол между ними равен 150 градусов

Геометрия

как найти площадь параллелограмма если одна из его сторон равна 10см а вторая 6 см и угол между ними равен 150 градусов

Автор: Гость