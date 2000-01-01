как найти площадь параллелограмма если одна из его сторон равна 10см а вторая 6 см и угол между ними равен 150 градусов
Геометрия
как найти площадь параллелограмма если одна из его сторон равна 10см а вторая 6 см и угол между ними равен 150 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=absinα отсюда S=10*6*sin150= 30см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
скорость движущегося тела увеличилась в 3 раза.При этом кинетическая энергия увеличилась во скалько раз?
Математика
Прут зарастает лилиями, причем за неделю площадь, занятая лилиями, удваивается. За сколько недель недель пруд покрылся лилиями наполовину, если пол...
Физика
Определите, с каким наибольшим ускорением можно поднимать груз массой 120 кг, чтобы канат, выдерживающий максимальную нагрузку 2000 Н, не разорвался
Физика
1) Со скалы брошен горизонтально камень со скоростью 15м/с.Дальность полёта равна высоте скалы.Найти высоту скалы.Найти величину и направление коне...