На двух полках вместе 120книг,причем на первой полке книг в 3раза больше,чем на второй,сколько книг на каждой полке?

х-вторая полка 3х-первая полка 1)х+3х=120 4х=120 х=120:4 х=30(книг)-на второй полке 2)120-30=90(книг)-на первой полке Ответ: 90 книг на первой полке ; 30 книг на второй полке

Гость: Гость:

сначала делим 120 на 4 и получаем 30 книг на одной полке. дальше отнимаем от 120 30 книг и получаем 90 книг на другой полке(120-30=90) проверяем: 30 умножить на 3 = 90 книг