Периметр параллелограмма равен 48 см. Вычислите длины его сторон,если одна из них в два раза меньше другой

Геометрия
Периметр параллелограмма равен 48 см. Вычислите длины его сторон,если одна из них в два раза меньше другой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2*(а+в) а=х; в=2х; Р=48; 2*(х+2х)=48; 2*3х=48; 6х=48; х=48:6; х=8; а=8см в=2х=2*8=16см; Ответ:8см, 16см.
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