Периметр параллелограмма равен 48 см. Вычислите длины его сторон,если одна из них в два раза меньше другой

Геометрия

Периметр параллелограмма равен 48 см. Вычислите длины его сторон,если одна из них в два раза меньше другой

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