длина двух сторон треугольника равняются 5 и 8 см.Может длина третьей стороны равнятся 15 см.Почему.Покажи на модели.
Математика
длина двух сторон треугольника равняются 5 и 8 см.Может длина третьей стороны равнятся 15 см.Почему.Покажи на модели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон, а 15>5+8. Значит сторона Δ не может быть равна 15см
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