длина двух сторон треугольника равняются 5 и 8 см.Может длина третьей стороны равнятся 15 см.Почему.Покажи на модели.

Математика
длина двух сторон треугольника равняются 5 и 8 см.Может длина третьей стороны равнятся 15 см.Почему.Покажи на модели.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Любая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон, а 15>5+8. Значит сторона Δ не может быть  равна 15см  
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