Какой объем воздуха потребуется для сжигания 50л бутина
Химия
Какой объем воздуха потребуется для сжигания 50л бутина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C4H6+7O2=4CO2+6H2O V(O2)=50Х7:2=175л V(воздуха)=175л:0.21=833.3л
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