в карманах 28 орехов в левом в 3 раза больше сколько орехов в каждом кармане
Математика
в карманах 28 орехов в левом в 3 раза больше сколько орехов в каждом кармане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в правом кармане X орехов,тогда в левом кармане 3x орехов, т.к. всего 28 орехов ,то составим и решим ур-ние x+3x=28 4x=28 x=28/4 x=7(в правом) 3x=3*7 3x=21(в левом) 21+7=28
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