Как двигалась бы Луна, если бы исчезла орбитальная скорость Луны?
Физика
Как двигалась бы Луна, если бы исчезла орбитальная скорость Луны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
она бы не двигалась а упала на землю
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