Митя собрал в 3 раза больше грибов, чем Петя. подсчитав все собранные грибы, они увидели,что набрали 48 подосиновиков и подберезовиков, а белых грибов - 8. Сколько грибов собрал каждый из мальчиков?

Математика

Митя собрал в 3 раза больше грибов, чем Петя. подсчитав все собранные грибы, они увидели,что набрали 48 подосиновиков и подберезовиков, а белых грибов - 8. Сколько грибов собрал каждый из мальчиков?

Автор: Гость