Митя собрал в 3 раза больше грибов, чем Петя. подсчитав все собранные грибы, они увидели,что набрали 48 подосиновиков и подберезовиков, а белых грибов - 8. Сколько грибов собрал каждый из мальчиков?
Математика
Митя собрал в 3 раза больше грибов, чем Петя. подсчитав все собранные грибы, они увидели,что набрали 48 подосиновиков и подберезовиков, а белых грибов - 8. Сколько грибов собрал каждый из мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х+х=48+8, 4х=56, х=56:4, х=14;
Гость:
митя собрал 3x грибов петя собрал x грибов всего грибов 48+8 3x+x=48+8 4x=56 x=56/4 x=14грибов (собрал петя) 3x=14*3 3x=42 гриба(собрал митя) ответ:митя собрал 42 гриба петя собрал 14 грибов
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