в аквариуме длиной 30 см и шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. определите массу воды в аквариуме.

Физика
в аквариуме длиной 30 см и шириной 20 см налита вода до высоты 25 см. определите массу воды в аквариуме.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а = 30см = 0,3 м             m = ρV                 m =1000×0,3×0,2×0,25 = в = 20 см = 0,2 м           V = abc                    = 15 кг с = 25 см = 0,25 м        m = ρabc ρ = 1000 кг/м³ m-?
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