Сумма трех чисел больше первого слагаемого на 4, второго - на 8,третьего- на 10. Чему равна эта сумма?

Математика

Сумма трех чисел больше первого слагаемого на 4, второго - на 8,третьего- на 10. Чему равна эта сумма?

Автор: Гость