Сумма трех чисел больше первого слагаемого на 4, второго - на 8,третьего- на 10. Чему равна эта сумма?

Математика
Сумма трех чисел больше первого слагаемого на 4, второго - на 8,третьего- на 10. Чему равна эта сумма?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I число = х II число = у IIIчисло = z составляем систему трёх уравнений с тремя неизвестными: х + у + z - x = 4                 y + z = 4  (1)            y + z = 4 x + y + z - y = 8                 x + z = 8   (2)          z - y = -2    cложим x + y + z - z = 10 ⇒           x + y = 10  ⇒        2z = 2                                                                         z = 1 подставим в (1), получим: у +1 = 4 у = 3 подставим в(2), получим: х + 1 = 8 х = 7 Ответ: х + y + z = 7 + 3 + 1 = 11
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