Сумма трех чисел больше первого слагаемого на 4, второго - на 8,третьего- на 10. Чему равна эта сумма?
Математика
Сумма трех чисел больше первого слагаемого на 4, второго - на 8,третьего- на 10. Чему равна эта сумма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I число = х II число = у IIIчисло = z составляем систему трёх уравнений с тремя неизвестными: х + у + z - x = 4 y + z = 4 (1) y + z = 4 x + y + z - y = 8 x + z = 8 (2) z - y = -2 cложим x + y + z - z = 10 ⇒ x + y = 10 ⇒ 2z = 2 z = 1 подставим в (1), получим: у +1 = 4 у = 3 подставим в(2), получим: х + 1 = 8 х = 7 Ответ: х + y + z = 7 + 3 + 1 = 11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
купили 3 килограмма свеклы 3 кг картофеля, 4 кг моркови , 5 кг яблок ,6 кг капусты 2 кг груш 4 кг слив скольо было куплено килограммов овощей и ск...
Физика
Железный брусок плавает в жидкости, погружаясь на 0,574 своего объема. Определить плотность жидкости. Пользуясь табл. III, назвать жидкость.
Математика
Митя собрал в 3 раза больше грибов, чем Петя. подсчитав все собранные грибы, они увидели,что набрали 48 подосиновиков и подберезовиков, а белых гри...