купили 3 килограмма свеклы 3 кг картофеля, 4 кг моркови , 5 кг яблок ,6 кг капусты 2 кг груш 4 кг слив скольо было куплено килограммов овощей и сколько килограммов фруктов
Математика
купили 3 килограмма свеклы 3 кг картофеля, 4 кг моркови , 5 кг яблок ,6 кг капусты 2 кг груш 4 кг слив скольо было куплено килограммов овощей и сколько килограммов фруктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
овощей купили 3+3+4+6= 16 кг фруктов купили 5+2+4 = 11 кг все 16+11= 27 кг
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