купили 3 килограмма свеклы 3 кг картофеля, 4 кг моркови , 5 кг яблок ,6 кг капусты 2 кг груш 4 кг слив скольо было куплено килограммов овощей и сколько килограммов фруктов

Математика

купили 3 килограмма свеклы 3 кг картофеля, 4 кг моркови , 5 кг яблок ,6 кг капусты 2 кг груш 4 кг слив скольо было куплено килограммов овощей и сколько килограммов фруктов

Автор: Гость