в результате снижения цены товара с10 до8рублейобъем спроса увеличился с15до18шт. определите коэфициэнт эластичности спроса по цене
Технология
в результате снижения цены товара с10 до8рублейобъем спроса увеличился с15до18шт. определите коэфициэнт эластичности спроса по цене
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дельта колчество/дельта цена=еластичность 3/-2=-1,5 Эластичность спроса -1,5, то есть этот спрос эластичен
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