пассажир едет в поезде, который идет со скоростью 60 км/ч, и видит , что мимо окна проходит встречный поезд в течение 4 секунд. Какова скорость встречного поезда, если его длина равна 120 м?

Математика

пассажир едет в поезде, который идет со скоростью 60 км/ч, и видит , что мимо окна проходит встречный поезд в течение 4 секунд. Какова скорость встречного поезда, если его длина равна 120 м?

Автор: Гость