пассажир едет в поезде, который идет со скоростью 60 км/ч, и видит , что мимо окна проходит встречный поезд в течение 4 секунд. Какова скорость встречного поезда, если его длина равна 120 м?
Математика
пассажир едет в поезде, который идет со скоростью 60 км/ч, и видит , что мимо окна проходит встречный поезд в течение 4 секунд. Какова скорость встречного поезда, если его длина равна 120 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час = 60 * 60 = 3600 сек ; 1 км = 1000 м Скорость поезда в котором едет пассажир равна : 60 * 1000 / 3600 = 50/3 м/сек Общая скорость поездов равна 120 / 4 = 30 м/сек Скорость с которой проходит встречный поезд равна :30 - 50/3 = 90/3 - 50/3 = 40/3 м/сек = 40/3 *3600 /1000= 48 км/ч
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