У Кати открыток в 4 раза меньше ,чем у Тани,и в 2 раза меньше чем у Оли.Сколько открыток у каждой девочки,если у всех девочек 36 открыток.

Математика

У Кати открыток в 4 раза меньше ,чем у Тани,и в 2 раза меньше чем у Оли.Сколько открыток у каждой девочки,если у всех девочек 36 открыток.

Автор: Гость