У Кати открыток в 4 раза меньше ,чем у Тани,и в 2 раза меньше чем у Оли.Сколько открыток у каждой девочки,если у всех девочек 36 открыток.
Математика
У Кати открыток в 4 раза меньше ,чем у Тани,и в 2 раза меньше чем у Оли.Сколько открыток у каждой девочки,если у всех девочек 36 открыток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х открыток будет у Кати, тогда у тани будет (х+4) открытки,а у Оли - 2х открытки. Известно,что все открыток 36. Составим уравнение: х+ (х+4)+ 2х=36. 4х+4=36 4х=32 х=8 (У Кати) 8+4= 12(уТани) 2*8=16 (у Оли)
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