Из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты, из холодного - за 17 минут. Маша открыла сначала горячий кран . Через сколько минут она должна открыть холодный, чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды налилось в 1,5 ...
Математика
Из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты, из холодного - за 17 минут. Маша открыла сначала горячий кран . Через сколько минут она должна открыть холодный, чтобы к моменту наполнения ванны горячей воды налилось в 1,5 раза больше, чем холодной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если горячей воды в ванне в полтора раза больше, чем холодной, то на каждый две части холодной воды приходится три части горячей, то есть ванна на 3/5 заполнена горячей водой и на 2/5 — холодной. За одну минуту вода из горячего крана заполняет 1/23 ванны. Это означает, что кран с горячей водой должен быть открыт в течение 3/5 : 1/23 = 69/5 минуты. Аналогично, кран с холодной водой должен работать 2/5 : 1/17 = 34/5 минуты. Таким образом, холодный кран нужно открыть на 69/5 – 34/5 = 7 минут позднее.
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