как написать проект-русская природа в поэзии,живописи,музыке.
Литература
как написать проект-русская природа в поэзии,живописи,музыке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДЛя этого можно привести примеры картин, произведений где упоминается о природе, можно сравнить как природу описывают разные авторы.. Если смотреть в литературе, то можно нписать какие литературные средства используются, для какой цели. Если писать о живописи, о можно написать о цвете, который применили при написании картины, и можно указать авторов, которые рисовали в основном природу!
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