почему государство не являеться составной частью социальной или экономической сферы общества
География
почему государство не являеться составной частью социальной или экономической сферы общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что государство относится к политической сфере общества!!!!!
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