как ломаной линией,состоящей из 4звеньев,перечеркнуть,не отрывая карандаша от бумаги,9точек,расположенных на рисунке

Математика
как ломаной линией,состоящей из 4звеньев,перечеркнуть,не отрывая карандаша от бумаги,9точек,расположенных на рисунке
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
почему государство не являеться составной частью социальной или экономической сферы общества
Ответить
Математика
В первой связке на 56 шаров больше, чем во второй. Сколько шаров в каждой связке, если во второй связке в 5 раз меньше шаров, чем в первой?
Ответить
Литература
как написать проект-русская природа в поэзии,живописи,музыке.
Ответить
Математика
Из горячего крана ванна заполняется за 23 минуты, из холодного - за 17 минут. Маша открыла сначала горячий кран . Через сколько минут она должна...
Ответить
Математика
У Кати открыток в 4 раза меньше ,чем у Тани,и в 2 раза меньше чем у Оли.Сколько открыток у каждой девочки,если у всех девочек 36 открыток.
Ответить