на лесном участке посадили липи,берёзы и дубы,всего 28000 деревьев,из них лип и берёз 7000,Сколько посадили берёз и дубов отдельно,если известно,что лип посадили 4500?
Математика
на лесном участке посадили липи,берёзы и дубы,всего 28000 деревьев,из них лип и берёз 7000,Сколько посадили берёз и дубов отдельно,если известно,что лип посадили 4500?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лип и берез всего 7000 а лип отдельно 4500 что бы найти березы нужно 7000-4500=2500 берез всего деревьев 28000, всего деревьев- ( липы + березы ) = дуб 28000 - ( 7000+4500)= 16500 дубов
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