Пружина детского пистолета сжата на 3 см.Определить силу упругости ,если жесткость пружины равна 700 H/м.
Физика
Пружина детского пистолета сжата на 3 см.Определить силу упругости ,если жесткость пружины равна 700 H/м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон Гука F(упр) = k*x где k - жесткость x- удлинение следовательно F= 700 H/м * 0.03 м = 21 Н
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