Продолжите предложение дважды так, чтобы получилось: 1)простое предложение с однородными сказуемыми; 22)сложное предложение . 1.Из-за тучи выглянуло солнце (и) ... .2)Прилетели шумные грачи (и) ... .
Русский язык
Продолжите предложение дважды так, чтобы получилось: 1)простое предложение с однородными сказуемыми; 22)сложное предложение . 1.Из-за тучи выглянуло солнце (и) ... .2)Прилетели шумные грачи (и) ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко второму предложению два варианта: 1)Прилетели шумные грачи и начали рассаживаться по веткам деревьев. - Простое с однородными сказуемыми. 2) Прилетели шумные грачи, и люди забеспокоились,увидев таких гостей. (сложное) К первому предложению: 1)Из-за тучи выглянуло солнце и улыбнулось всему живому. --простое. 2) Из-за тучи выглянуло солнце, и все ему обрадовались. -сложное
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