складіть і запишіть по одному реченню з однорідними присудками,підметами,додатками,означенням,обставинами
Қазақ тiлi
складіть і запишіть по одному реченню з однорідними присудками,підметами,додатками,означенням,обставинами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мій товариш зараз читає та дивиться телевізор. Я, Микита та Андрій учора робили паперові літаки. Сьогодні осінь робить листопад та кольорові килими. Зима цьго року була сніжна, морозна та хмарна. Спочатку я повернув наліво, потім знов наліво, та дістався дому.
Гость:
Облытають квіти,обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині.Жайворонки дзвенять і радують нас у синьому небі
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