Для засолки огурцов приготовили 6% соли. Сколько кг. соли и воды надо взять для приготовления 5кг. такого раствора.
Химия
Для засолки огурцов приготовили 6% соли. Сколько кг. соли и воды надо взять для приготовления 5кг. такого раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6% соли и 94% воды, 5 кг=5000г значит 5000:100*6=300 г. соли 5000:100*94=4700 г. или 5000-300=4700 г. воды
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