треугольник ABC? Угол С=90 градусов,  cos угла В=4/5, АВ=15. Найти АС

Геометрия
треугольник ABC? Угол С=90 градусов,  cos угла В=4/5, АВ=15. Найти АС
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CosB=4/5 cosB=BC/AB BC=cosB*AB=4/5=12 ( По теореие Пифагора) AC=арефметический квадратный корень из 15 в квадрате  минус 12 в квадрате = арефметический квадратный корень из 225-144=арефметический квадратный корень из 81=9 ответ 9.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
відповісти на питання 1.what do you put on a cut finger? 2.what form of medicine do you use if your eyes hurt? 3. where is the patient put if he ca...
Ответить
Химия
Для засолки огурцов приготовили 6% соли. Сколько кг. соли и воды надо взять для приготовления 5кг. такого раствора.
Ответить
Математика
мальчик разрезал провод на 2 части так,что один из них оказался в 6 раз длиннее другого.Найдите всю длинну провода ,если большая часть на 35см. дли...
Ответить
Қазақ тiлi
складіть і запишіть по одному реченню з однорідними присудками,підметами,додатками,означенням,обставинами
Ответить
Русский язык
Продолжите предложение дважды так, чтобы получилось: 1)простое предложение с однородными сказуемыми; 22)сложное предложение . 1.Из-за тучи выглянул...
Ответить