треугольник ABC? Угол С=90 градусов,  cos угла В=4/5, АВ=15. Найти АС

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CosB=4/5 cosB=BC/AB BC=cosB*AB=4/5=12 ( По теореие Пифагора) AC=арефметический квадратный корень из 15 в квадрате минус 12 в квадрате = арефметический квадратный корень из 225-144=арефметический квадратный корень из 81=9 ответ 9.