подайте у вигляді многочлена б)(0.1х-1.2y)(0.1x+1.2y)= в)(2.5c+7z)(7z-2.5c)= г)(-0.3a-1.2b)(-0.3a +1.2b)=
Алгебра
подайте у вигляді многочлена б)(0.1х-1.2y)(0.1x+1.2y)= в)(2.5c+7z)(7z-2.5c)= г)(-0.3a-1.2b)(-0.3a +1.2b)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула a²-b²=(a-b)(a+b) б)0,01x²-1,44y² в)49z²-6,25c² г)-(0,3a+1,2b)(-0,3a+1,2b)=-(1,44b²-0,09a²)=0,09a²-1,44b²
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