имеется два ведра обЪёмом 5л и 14л.Как набрать только этими вёдрами из озера 2,3.

Математика
имеется два ведра обЪёмом 5л и 14л.Как набрать только этими вёдрами из озера 2,3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: ведро 14 литров 2: ведро 5 литров     1                     2 _______________ 14                    0 9                      5 9                      0 4                      5 4                      0 0                      4 14                    4 13                    5 13                    0 8                      5 8                      0 3                      5   (В 1-м ведре получили 3 литра) 3                      0 0                      3 14                    3 12                    5 12                    0 7                      5 7                      0 2                      5   (В 1-ь ведре получили 2 литра)   Надеюсь что понятно.
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