имеется два ведра обЪёмом 5л и 14л.Как набрать только этими вёдрами из озера 2,3.
Математика
имеется два ведра обЪёмом 5л и 14л.Как набрать только этими вёдрами из озера 2,3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: ведро 14 литров 2: ведро 5 литров 1 2 _______________ 14 0 9 5 9 0 4 5 4 0 0 4 14 4 13 5 13 0 8 5 8 0 3 5 (В 1-м ведре получили 3 литра) 3 0 0 3 14 3 12 5 12 0 7 5 7 0 2 5 (В 1-ь ведре получили 2 литра) Надеюсь что понятно.
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