в парке дуб был посажен на 84 года раньше сосны. Сколько лет каждому дереву, если возраст сосны составляет 60% дуба?

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Если возраст сосны составляет 60% дуба, то остальные 40% - это разница в их возрасте. Эта разница равна 84 года. Значит, 100% возраста дуба составит 84/40*100 = 210 лет. А возраст сосны на 84 года меньше, то есть 210 - 84 = 126 лет. Проверяем: 210 * 60% = 126. Все правильно, возраст сосны есть 60% от возраста дуба.