Точка A расположена на прямой между точками B и C.Длина отрезка CB на 3см больше длины отезка AC.Найдите длину отрезка AB.
Математика
Точка A расположена на прямой между точками B и C.Длина отрезка CB на 3см больше длины отезка AC.Найдите длину отрезка AB.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вс=ас+ав, вс=ас+3 тогда ав=3
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