Точка A расположена на прямой между точками B и C.Длина отрезка CB на 3см больше длины отезка AC.Найдите длину отрезка AB.

Математика

Точка A расположена на прямой между точками B и C.Длина отрезка CB на 3см больше длины отезка AC.Найдите длину отрезка AB.

Автор: Гость