Праз(?)ничная ил(?)юминация, стро..щийся ун..вермаг, наш ун..верс..тет, вос(?)мой этаж, окрес(?)ности города, книга о ксмона..тах манера бесед..вать, слово (не) впопад.

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Праз(?)ничная ил(?)юминация, стро..щийся ун..вермаг, наш ун..верс..тет, вос(?)мой этаж, окрес(?)ности города, книга о ксмона..тах манера бесед..вать, слово (не) впопад.

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