Чтобы сделать казеиновый клей , берут 11 частей воды , 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина (по массе). Сколько получится казеинового клея , если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше , чем воды ?

Математика

Чтобы сделать казеиновый клей , берут 11 частей воды , 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина (по массе). Сколько получится казеинового клея , если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше , чем воды ?

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