Чтобы сделать казеиновый клей , берут 11 частей воды , 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина (по массе). Сколько получится казеинового клея , если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше , чем воды ?

Математика
Чтобы сделать казеиновый клей , берут 11 частей воды , 5 частей нашатырного спирта и 4 части казеина (по массе). Сколько получится казеинового клея , если на него будет израсходовано нашатырного спирта на 60г меньше , чем воды ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х-часть массы клея, тогда воды в клее будет-11х, спирта-5х и казеина-4х. Масса воды больше массы спирта на 60г, Составляем уравнение:11х-5х=60г х=10г. Воды будет 110г, спирта-50г, казеина-40г. Клея будет 110+50+40=200г.
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