почему алюминевая кружка с чаем,обжигает губы а фарфоровая нет

Физика
почему алюминевая кружка с чаем,обжигает губы а фарфоровая нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что алюминий - это метал, а у металла высокая теплопроводность, а у фарфора низкая поэтому аллюминий обжигает губы а фарфор нет.  
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