За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя, с ускорением 0,6 м/с пройдет путь 30 м?
Физика
За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя, с ускорением 0,6 м/с пройдет путь 30 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
t = √ (2 * S / a) = √ (2 * 30 / 0,6) = √ 100 = 10 c.
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