За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя, с ускорением 0,6 м/с пройдет путь 30 м?

Физика

За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя, с ускорением 0,6 м/с пройдет путь 30 м?

Автор: Гость