земля движется вокруг солнца со скоростью 108000км/ч. выразите эту скорость в м/с.
Физика
земля движется вокруг солнца со скоростью 108000км/ч. выразите эту скорость в м/с.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
108000*1000/3600=30000
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