Найдите диагональ квадрата,если его площадь равна 25см в квадрати и 30 см в квадрати
Алгебра
Найдите диагональ квадрата,если его площадь равна 25см в квадрати и 30 см в квадрати
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]S=25 \\ S=a ^{2} \to a= \sqrt{S} =5 \\ 1)d= \sqrt{ a^{2} + a^{2} } = \sqrt{25+25} = \\ =\sqrt{50} =5 \sqrt{2} (sm) \\ \\ S=30 \\ a= \sqrt{30} \\ 2)d= \sqrt{a ^{2} +a ^{2} }= \sqrt{30+30} = \sqrt{60} = \\ = \sqrt{4*15}=2 \sqrt{15} (sm)[/latex]
Гость:
а-сторона,d-диагональ d=a√2 S=a² 1)a²=25 a=5 d=5√2см 2)a²=30 a=√30 d=√30*√2=√60=2√15см
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