Двое рабочих изготовили 162 детали.Первый работал 8 дней,а второй-15 дней.Сколько деталей изготовил каждый рабочий,если первый изготовил за 5 дней на 3 детали больше,чем второй за 7 дней.

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х - изготовил деталей за 1 день первый рабочий у - изготовил деталей за 1 день второй рабочий , по условию задачи имеем : 5х - 7у = 3 8х + 15у = 162 , решим уравнения системой уравнений . Первое уравнение умножим на 8 , а второе на 5 и от первого отнимем второе . Получим : 40х - 56у = 24 40х + 75у = 810 -56у - 75у = 24 - 810 - 131у = - 786 у = 6 деталей изготовил второй рабочий за день Подставим полученное значение в первое уравнение : 5х - 7*6 = 3 5х = 3 + 42 5х = 45 х = 45/5 х = 9 деталей изготовил первый рабочий за 1 день