области распространения(ареалы)двух близкородственных видов пересекаются.как вы думаете,в каких частях ареалов животные этих двух видов будут более сходными-в тех,где виды живут по отдельности,или в тех,где они сосуществуют и п...

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Конечно будут более сходными там, где пересекаются. Это например видно по людям в Италии. Чем свернее, тем итальянцы светлее (думаю кровь мешалась). В на Сардинии или Сицилии местное население очеень чёрное. Эти острова до сих пор отличаются и цветом кожи и речью - они были отделены от соотечественников морем и не могли так просто мешать кровь. Так же это можно применить в животным.