36:(х-2)=4                         

Математика
36:(х-2)=4                         
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Гость:
х-2=36:4 х-2=9 х=11
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