упростить числовое выражение (√7 + √3)² - 2·√21  

Алгебра
упростить числовое выражение (√7 + √3)² - 2·√21  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√7+√3)²-2.√21=7+2.√7.√3+3-2.√21=10+2.√21-2.√21=10
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