упростить числовое выражение (√7 + √3)² - 2·√21
Алгебра
упростить числовое выражение (√7 + √3)² - 2·√21
Ответ(ы) на вопрос:
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(√7+√3)²-2.√21=7+2.√7.√3+3-2.√21=10+2.√21-2.√21=10
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