малоквалифицтрованный труд и высококвалифицированный

География
малоквалифицтрованный труд и высококвалифицированный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что не понятно? Малоквалифицированный труд, труд-не требующий специальной образовательной подготовки.Это уборщики, подсобные рабочие и др.персонал. Высококвалифицированный труд - требует обечение в спец.заведениях. Вузах,колледжах и др.заведениях.
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