малоквалифицтрованный труд и высококвалифицированный
География
малоквалифицтрованный труд и высококвалифицированный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что не понятно? Малоквалифицированный труд, труд-не требующий специальной образовательной подготовки.Это уборщики, подсобные рабочие и др.персонал. Высококвалифицированный труд - требует обечение в спец.заведениях. Вузах,колледжах и др.заведениях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Баба-Яга варит волшебное зелье:к 1,5 кг мёда она добавила 100 г растёртых волчьих когтей,100 г дёгтя и 300 г слёз кикиморы . Сколько процентов слёз...
Биология
области распространения(ареалы)двух близкородственных видов пересекаются.как вы думаете,в каких частях ареалов животные этих двух видов будут более...
Математика