Громозеке осталось гостить на Земле 3 дня.Это 1 12 того времени, которое он собрался провести на нашей планете.Сколько времени Громозека уже провёл на Земле?
Математика
Громозеке осталось гостить на Земле 3 дня.Это 1 12 того времени, которое он собрался провести на нашей планете.Сколько времени Громозека уже провёл на Земле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×12=36 36-3=33 дня провел на Земле
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