Громозеке осталось гостить на Земле 3 дня.Это 1 12 того времени, которое он собрался провести на нашей планете.Сколько времени Громозека уже провёл на Земле?

Математика

Громозеке осталось гостить на Земле 3 дня.Это 1 12 того времени, которое он собрался провести на нашей планете.Сколько времени Громозека уже провёл на Земле?

Автор: Гость